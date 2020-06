SUA: Fostul consilier Bolton îl acuză pe Trump că a solicitat ajutor chinez pentru a fi reales Fostul consilier pe securitate naționala al lui Donald Trump, John Bolton, îl acuza pe președinte ca a solicitat ajutor chinez pentru a câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit unor extrase explozive dintr-o carte viitoare, publicate miercuri de o parte a presei americane.



Fostul consilier spune ca, în timpul unei reuniuni pe marginea summitului G20 de la Osaka, în iunie 2019, Donald Trump &"a deturnat conversația catre urmatoarele alegeri prezidențiale, facând aluzie la capacitatea economica a Chinei și apelând la Xi pentru a se asigura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a angajat marti o actiune in justitie pentru a incerca sa blocheze publicarea unei carti a fostului consilier pe probleme de securitate nationala de la Casa Alba John Bolton, care ar urma sa infatiseze o imagine foarte critica a presedintiei lui Donald Trump, noteaza AFP. …

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati în Germania, acuzând Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000",…

- Presedintele american Donald Trump s-a aratat optimist, vineri, cu privire la aparitia unui vaccin contra coronavirusului, spunand ca spera sa existe unul de acum si pana la sfarsitul anului, "poate chiar inainte". "Credem ca vom avea rezultate foarte bune foarte rapid", a declarat Trump din gradinile…

- Dupa doua zile de scadere, duminica si luni, aceasta crestere - cu 2.502 moti -, inregistrata miercuri la ora locala 20.30 (joi, 3.30, ora Romaniei) creste bilantul american la 60.853 de morti de la inceputul epidemiei, potrivit bilantului actualizat continuu al universitatii. Statele Unite…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- „Astazi, recomand administrației sa opreasca finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații, in timp ce se efectueaza o analiza pentru a evalua rolul Organizației Mondiale a Sanatații in gestionarea greșita a raspandirii coronavirusului”, a anunțat Trump de la Casa Alba. In context, președintele american…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP, scrie News.ro.El a anuntat, la Casa Alba, ca a discutat…

- Pandemia coronavirusului aduce alaturi cei mai puternici lideeri ai lumii. Presedintii Rusiei si Chinei au avut po lunga convorbire pe aceasta tema.China "are dorinta de a depune eforturi concertate cu Rusia si toate celelalte tari pentru (...) a pastra securitatea sanitara mondiala", a…