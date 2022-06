Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor Co le-a spus dealerilor din SUA sa opreasca temporar vanzarile modelului electric Mustang Mach-E din cauza unei potentiale probleme de siguranta, un pas inapoi pentru al doilea producator auto american, care incearca sa-si consolideze pozitia pe piata vehiculelor electrice, transmite Bloomberg.…

- Vanzarile lui Ford Mustang Mach-E, crossover-ul electric al constructorului american, au fost oprite in Statele Unite din cauza unor probleme aparute la bateria modelului. Potrivit Ford, problema este cauzata de catre mai multe contactoare principale ale acumulatorului, care se supraincalzesc atunci…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii…

- Vanzarile de mașini electrice (BEV) pe principalele cinci piețe europene din Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie au crescut puternic, cu 72%, in 2021, comparativ cu anul anterior, dar menținerea acestui ritm in 2022 este pusa sub semnul intrebarii din cauza reducerii stimulentelor anunțate…

- Ford Europa impreuna cu 27 de companii au semnat un apel catre Uniunea Europeana (UE) pentru a se asigura ca toate masinile si vehiculele comerciale noi din Europa au emisii zero.Conform acordului, anul in care producatorul se va specializa doar pe mașini electrice este 2035.Intr-o…

- ​In UE s-au inmatriculat in primul sfert al anului un numar record de 224.000 de mașini full-electrice, avans de 54%, in timp ce dieselul a scazut cu 33%, iar benzina, cu 23%, arata datele ACEA. In Romania s-au inmatriculat peste 2.100 de mașini electrice și aproape 4.000 diesel.

- De la apariția lor, mașinile electrice au luat un avatn considerabil in ultimii ani. Vanzarile globale de autoturisme electrice plug-in pentru pasageri s-au dublat in februarie 2022. Datele reprezinta un rezultat remarcabil, avand in vedere toate provocarile legate de aprovizionarea cu piese. Cu toate…

- Productia EQS va incepe anul acesta la fabrica Mercedes-Benz din Tuscaloosa, Alabama. Statele Unite si Canada sunt de asteptat sa fie principalele piete pentru noul vehicul, potrivit sefului de vanzari Britta Seeger, desi acesta va fi lansat si in Europa inainte de sfarsitul anului. Mercedes-Benz nu…