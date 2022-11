Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul Operațional „Sud” al Ucrainei a raportat pe 29 octombrie ca armata ucraineana a ucis 57 de soldați pe frontul de sud și a distrus sistemul antiaerian rusesc Tunguska, un sistem de rachete Pantsir, mortier autopropulsat Nona, o serie de obuziere autopropulsate. , un tanc și șapte vehicule…

- O conversație telefonica interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei intre un recrut rus și soția sa dezvaluie metoda de organizare a trupelor rusești pe front și cum funcționeaza „trupele-bariera”, care au rolul de a impușca deținuții recrutați in cazul in care ar incerca sa fuga, relateaza…

- Noul pachet de asistenta de securitate al administratiei Biden pentru Ucraina ar urma sa includa munitii si vehicule, dar nu si noi capabilitati semnificative sau mijloace de aparare antiaeriana, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali americani cu privire la pachetul de 725 de milioane de…

- Departamentul Apararii a declarat ca retorica președintelui rus Vladimir Putin, care amenința cu posibila utilizare a unei arme nucleare, nu va afecta ajutorul pe care SUA il acorda Ucrainei, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In ciuda caștigurilor surprinzatoare ale forțelor ucrainene in razboiul impotriva Rusiei, administrația Biden anticipeaza luni de lupte intense in Ucraina, cu victorii și pierderi pentru fiecare tabara, stimuland planurile SUA pentru o campanie pe termen nelimitat, fara perspectiva unui final negociat,…

- Seful administrației militare a orașului Kiev, Mikola Jirnov, a declarat ca pana la 70% dintre rachetele lansate de Rusia impotriva Ucrainei sunt doborate de sistemele de aparare aeriana, atat de catre unitațile de aviație, cat și de cele de rachete antiaeriene. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de aproximativ 3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a marca Ziua Independentei sale dar si sase luni de conflict, a indicat marti un responsabil american, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

O companie din Ucraina vrea sa organizeze o mega-petrecere, totul pentru a celebra independența Ucrainei.