Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete americane monitorizeaza eforturile Arabiei Saudite de a dezvolta capabilitati pentru producerea de combustibil nuclear, o situatie care ar deschide posibilitatea fabricarii de bombe atomice, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.In ultimele…

- Seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, aflat la putere din 2006, a fost internat sambata in spital si o parte din prerogativele sale i-au fost transferate "temporar" printului mostenitor, seicul Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.Emirul "a parasit tara in zori pentru a merge in Statele Unite in…

- Iranul l-a eliberat pe fostul soldat american prizonier Michael White, care se întoarce joi în Statele Unite, dupa ce un om de știința iranian eliberat de Washington a ajuns la Teheran, într-un posibil schimb de deținuți între cele doua țari inamice, potrivit AFP. Michael…

- Aceasta este o noua evoluție neașteptata in cazul Khashoggi. Copiii jurnalistului saudit ucis in 2018 au anunțat, vineri, ca i-au iertat pe ucigașii tatalui lor. „Noi, fiii martirului Jamal Khashoggi , anunțam ca ii iertam pe cei care l-au ucis pe tatal nostru”, a scris unul din fii lui Khashogii, Salah.…

- "Noi, fiii martirului Jamal Khashoggi, anuntam ca ii iertam pe cei care l-au ucis pe tatal nostru", a scris pe Twitter Salah Khashoggi, fiu al fostului jurnalist de la Washington Post. Nu se cunosc inca efectele legale ale acestui anunt postat de Salah Khashoggi (foto, stanga), care locuieste in…

- Presedintele Donald Trump si regele Salman al Arabiei Saudite au vorbit vineri la telefon si au "reafirmat parteneriatul de aparare puternic dintre Statele Unite si Arabia Saudita", a informat Casa Alba, pe fondul tensiunilor vizand productia saudita de petrol. Conversatia telefonica a survenit dupa…

- Președintele american Donald Trump și regele Salman al Arabiei Saudite au discutat la telefon vineri și „au reafirmat parteneriatul puternic în domeniul apararii între SUA și regatul saudit”, în pofida tensiunilor legate de producția de petrol, a anunțat Casa Alba, potrivit…

- Armata SUA a decis sa retraga patru baterii de rachete Patriot din Arabia Saudita, considerand ca amenintarea pe care o reprezinta Iranul pentru interesele Statelor Unite in regiune a scazut, a informat joi o sursa militara americana, citata de AFP. Doua baterii Patriot desfasurate dupa…