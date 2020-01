Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de aparare a lui Donald Trump isi incepe, sambata, prezentarea argumentelor pentru achitare impotriva procedurii de "impeachment", in timp ce presedintele Statelor Unite - vizat de destituire - se confrunta cu acuzatii de abuz de putere si obstructionare a Congresului, potrivit Agerpres. Nu…

- Senatorii americani au depus joi juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme a SUA, John Roberts, in primul act al procesului de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, transmite AFP. Alesii camerei superioare a Congresului american au jurat impreuna sa faca ''justitie…

- Dosarul inculparii presedintelui american - doar al treilea din istoria Statelor Unite vizat de un asemenea proces - a fost transmis in mod oficial miercuri Senatului. Donald Trump urmeaza sa fie judecat cu privire la doua capete de acuzare - abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului.…

- Senatorii americani, insarcinati sa-l judece de marti pe Donald Trump, depun joi juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme, care va prezida acest proces istoric de destituire, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dosarul inculparii presedintelui american - doar al treilea din istoria Statelor…

- Donald Trump a fost trimis miercuri in judecata in cadrul unei proceduri de destituire, devenind astfel al treilea presedinte din istoria Statelor Unite ajuns in aceasta situatie, noteaza AFP. Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, cu 230 de voturi pentru, 197 contra si o abtinere,…

- Camera Reprezentantilor a deschis miercuri o dezbatere istorica in vederea unei inculpari (”impeachment” in engleza) a lui Donald Trump, care este pe cale sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite vizat de destituire, relateaza AFP.

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP. Daca aceste capete de acuzare vor fi validate…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…