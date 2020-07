Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat patru decrete in vederea ieftinirii pretului medicamentelor prescrise pe baza de reteta, in contextul in care poarta o campanie apriga in vederea realegerii sale in noiembrie si unor critici dure cu privire la modul in care gestioneaza epidemia covid-19,…

- Unul dintre decrete permite importul unor medicamente mai ieftine din tari precum Canada, altul prevede reduceri de pret acordate de grupuri farmaceutice - in prezent controlate de catre intermediari -, toate in beneficiul pacientillor, a subliniat Trump. LIVE: President delivers remarks on lowering…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Senatorul republican Mitt Romney, unul dintre foarte putinii membri ai partidului prezidential care il critica deschis pe Donald Trump, a denuntat dur sambata decizia liderului de la Casa Alba de a-i comuta pedeapsa cu inchisoarea a prietenului sau Roger Stone, care scapa astfel de detentie, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca isi anuleaza deplasarea planificata pentru acest sfarsit de saptamana la resortul sau de golf din Bedminster, New Jersey si ramane la Washington "pentru a se asigura ca LEGEA si ORDINEA sunt aplicate", informeaza Reuters si dpa."Incendiatori,…

- Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri ca va impune norme de reglementare sau va inchide companiile de social media, dupa ce Twitter a afișat in premiera avertismentul potrivit caruia utilizatorii rețelei sociale erau rugați sa verifice faptele descrise de liderul de la Casa Alba intr-o…

- Administratia presedintelui republican Donald Trump va anunta marti ca a semnat un contract de 345 milioane de dolari pe patru ani cu o companie din Richmond, statul Virginia, pentru producerea de medicamente generice si ingrediente farmaceutice necesare in tratarea COVID-19, dar care sunt fabricate…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…