- Donald Trump a pledat joi nevinovat la acuzatiile potrivit carora a organizat un complot impotriva institutiilor americane dupa infrangerea sa in alegerile din 2020, o acuzatie de o gravitate fara precedent impotriva unui fost presedinte al Statelor Unite, relateaza AFP.

