Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de destituire impotriva presedintelui american Donald Trump este in mod categoric justificata si chiar necesara pentru a proteja democratia americana, au declarat miercuri trei profesori in drept in cadrul unei audieri tensionate in Congres, ceea ce a scos la lumina inca o data diferenta…

- Republicanii au incercat marti sa il discrediteze pe Alexander Vindman, un martor cheie in ancheta deschisa in vederea declansarii procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, ofiter american nascut la Kiev si consilier al Casei Albe, care si-a alertat superiorii ierarhici dupa ce l-a auzit…

- Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite a dat primul vot important, joi, pentru procedura de destituire a președintelui Donald Trump. Congresmenii au aprobat trecerea in faza audierilor publice, cu 232 de voturi pentru și 196 impotriva.

- Camera Reprezentantilor a aprobat joi o rezolutie care stabileste urmatorii pasi ai procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire) declansate împotriva presedintelui Donald Trump, care a denuntat imediat ''cea mai mare vânatoare de vrajitoare

- Casa Alba a calificat drept "o escrocherie" proiectul de rezolutie democrat dezvaluit marti, ce vizeaza crearea unui cadru oficial pentru procedura de destituire a presedintelui republican Donald Trump, transmite AFP. Proiectul de rezolutie ce va fi supus votului joi in Camera Reprezentantilor va "autoriza…

- Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP."Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a acuzat marti pe alesii democrati din Congres, care au lansat o procedura de destituire a presedintelui Donald Trump, de 'tentative de intimidare' a diplomatilor pe care vor sa-i interogheze in acest caz, potrivit France Presse. Intr-o scrisoare adresata…

- Conform stenogramei convorbirii telefonice respective, cei doi presedinti au discutat si despre ancheta pentru coruptie desfasurata de autoritatile de la Kiev impotriva fiului fostului vicepresedinte american Joe Biden si care ar fi fost oprita in urma interventiei acestuia din urma. Sondajul, realizat…