- Un atac armat comis joi in fata unei biserici din Vestavia Hills in Alabama (sudul Statelor Unite) a facut doi morti si un ranit, a anuntat politia orasului, adaugand ca un suspect a fost plasat in arest, informeaza vineri France Presse. „Trei persoane de la biserica episcopala Sfantul Stefan au fost…

- Trei persoane au fost ucise si 11 au fost ranite sambata seara, intr-un incident armat cu mai multi tragatori pe o strada aglomerata din Philadelphia (nord-estul SUA), a anuntat politia, informeaza duminica AFP. „Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost lovite de gloante si spitalizate. Trei…

- Un barbat inarmat cu o pușca a deschis focul miercuri in interiorul unei cladiri medicale din Tulsa, Oklahoma, ucigand patru persoane, a declarat poliția, in cea mai recenta serie de impușcaturi in masa din Statele Unite. „In acest moment avem patru civili morți”, a spus adjunctul șefului poliției…

- Presedintele Joe Biden a promis luni ca va „continua sa insiste” pentru reglementarea mai stricta a armelor de foc in Statele Unite, informeaza AFP. Biden a mers duminica la Uvalde, orasul din Texas unde un adolescent a ucis martea trecuta cu o pusca semiautomata doi profesori si 19 elevi cu varste…

- Un barbat care mergea pe strada cu o arma, joi dupa-amiaza, intr-un cartier al orasului canadian Toronto, a fost impuscat si ucis de politisti. Din cauza incidentului, cinci scoli aflate in apropiere au fost plasate in lockdown preventiv, au afirmat oficiali ai municipalitatii, scrie News.ro . Politistii,…

- Potrivit asociației Gun Violence Archive (GVA) din Statele Unite, in 144 de zile din acest an, in SUA au avut loc 222 de atacuri armate. Adica mai multe atacuri armate decat numarul zilelor de la inceputul anului, observa BFMTV. Ultimul atac de marți, ce avut loc intr-o școala din Uvalde, Texas ”este…

- Un tanar de 18 ani a impușcat mortal 19 copii și doi adulți, intr-o școala din Statele Unite. Atacul s-a produs in localitatea Uvalde din statul Texas. Atacatorul a fost, la randul lui, impușcat mortal de un polițist de frontiera, care se afla intamplator in apropierea școlii. Polițistul a fost, la…