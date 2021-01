Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adoptat decizia privind inchiderea Consulatului General al SUA la Vladivostok și suspendarea activitații Consulatului General la Ekaterinburg. Acest lucru a fost relatat vineri unui corespondent TASS de catre un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA.…

- Secretarul de Stat american in exercitiu, Mike Pompeo, a intrat miercuri in autoizolare, in mod preventiv, dupa ce a avut conctact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, anunta Departametul de Stat de la Washington. "Secretarul de Stat Pompeo a fost identificat ca fiind contact al…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a intalnit sambata la Doha cu lideri talibani caror le-a cerut sa negocieze rapid o incetare a focului permanenta in Afganistan, intr-un moment in care procesul de pace inter-afgan stagneaza, in pofida unui acord american incheiat la inceputul acestui an, informeaza…

- Intrebat despre masurile adoptate de Departamentul de Stat - un departament-cheie in domeniul securitatii nationale - in vederea favorizarii tranzitiei impreuna cu echipele presedintelui-ales, Pompeo a raspuns ca "va exista o tranzitie blanda catre o a doua administratie Trump". "Vom numara toate voturile",…

- Secretarul de Stat din administrația Trump, Mike Pompeo, a refuzat sa accepte victoria lui Joe Biden in alegerile de saptamina trecuta și a vorbit de o „tranziție lina spre a doua administrație Trump”, relateaza CNN. „Vom avea o tranziție lina spre a doua administrație Trump. Lumea se uita la ce se…

- Secretarul de stat a SUA, Mike Pompeo, i-a chemat pe liderii Armeniei si Azerbaidjanului sa respecte acordul de incetare a focului anuntat duminica, incalcat deja de ambele tabere, si sa caute o solutie diplomatica la conflictul din Nagorno-Karabah, transmit marti AFP si Reuters.Secretarul…