Senatorul republican Lindsey Graham a avertizat asupra efectelor unei eventuale decizii a SUA de a reduce sprijinul pentru Ucraina, in contextul in care colegul sau de partid Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, a sugerat ca implicarea in conflict nu este in "interesul national vital", scrie Mediafax.

Ron DeSantis, considerat printre favoriti daca va decide sa intre in cursa pentru desemnarea candidatului republican in scrutinul prezidential, a descris invazia rusa in Ucraina drept "disputa teritoriala".

