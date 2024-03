Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep ar fi trebuit sa joace in week-end-ul 13-14 aprilie in duelul dintre Ucraina și Romania din Billie Jean King Cup, dar Federația Romana de Tenis a anunțat ca acest lucru nu se va intampla din cauza unor motive medicale. Asta inseamna ca Simona nu va mai avea nicio șansa de a ajunge la […]…

- Simona Halep facea parte din lotul anunțat de Horia Tecau pentru intalnirea cu Ucraina din Billie Jean King Cup, dar Federația Romana de Tenis a anunțat ca fosta lidera WTA nu va putea juca pentru Romania.

- Romania va intalni Ucraina in meciul de baraj pentru turneul final din Billie Jean King Cup, fosta FED Cup, pe 12-13 aprilie 2024.Din echipa Romaniei, alaturi de Ana Bogdan, Anca Todoni și Jaqueline Cristian, va face parte și Simona Halep (32 de ani), sportiva care de curand a revenit pe terenul de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, aflata in pragul revenirii dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne s-a redus la noua luni o suspendare de patru ani, a fost convocata la echipa Romaniei pentru meciul cu Ucraina, din Billie Jean King Cup.

- Simona Halep este la a 16-a convocare pentru o intalnire de Billie Jean King Cup, fiind una dintre jucatoarele cu cele mai multe prezențe in echipa Romaniei. Romania va intalni Ucraina pe 12 și 13 aprilie la Amelia Island, pe zgura, pentru un loc la turneul final al Billie Jean King Cup. Horia Tecau,…

- Simona Halep (32 de ani) a reaparut in clasamentul WTA, pe locul 58, pe site-ul oficial al Billie Jean King Cup. Simona Halep a fost convocata in echipa de Billie Jean King Cup a Romaniei pentru duelul cu Ucraina. Meciurile din barajul de calificare in grupa principala sunt programate pe 12 și 13 aprilie.…

- Simona Halep a fost convocata de Horia Tecau pentru meciul din Billie Jean King Cup cu Ucraina.Conform site ului oficial al competitiei, Romania va intalni Ucraina intre 12 13 aprilie, in barajul pentru calificarea la turneul final, iar partida va fi organizata in Statele Unite, pe zgura.De asemenea,…

- Dupa ce jurnalistii lu’ Peste Prajit din Romania s-au intrecut in tentativa de “albire” a Simonei Halep, afisand un heirupism si un fals patriotism menit sa le creasca audiența, dar care nu are nimic in comun cu meseria de jurnalist (fruntasi pe ramura nu puteau fi decat cei de la Antena 3 CNN!), am…