SUA: Departamentul de Stat avertizează cetăţenii americani să nu călătorească în Rusia Departamentul de Stat al SUA a anuntat duminica ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca în Rusia din cauza "tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina" si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Departamentul de Stat si-a republicat avertismentul în care cetatenii americani sunt sfatuiti sa nu calatoreasca în Rusia, adaugând ca "cetatenii SUA sunt sfatuiti sa nu calatoreasca pe uscat din Rusia catre Ucraina prin aceasta regiune".



