Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american ''pare sa fie tinta unei campanii'' de dezinformare orchestrate din strainatate, au dat asigurari luni responsabili democrati, declarandu-se ''profund preocupati'' de aceste eforturi care vizeaza, in opinia lor, alegerile prezidentiale care vor avea loc in SUA la 3 noiembrie, relateaza…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei in "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com.

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei in "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com. "Ofer mai multe detalii despre amenintarea chineza decat a prezentat vreodata FBI…

- China are ''preferinte'' pentru viitoarele alegeri din SUA, a apreciat marti Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, mentionand ca este deschisa o noua ancheta de contraspionaj care implica Beijingul ''la fiecare zece ore'',…

- China are ''preferinte'' pentru viitoarele alegeri din SUA, a apreciat marti Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, mentionand ca este deschisa o noua ancheta de contraspionaj care implica Beijingul ''la fiecare zece ore'', relateaza AFP, potrivit…

- Este timpul ca Washingtonul sa devina al 51-lea stat american, pentru a repara "un afront la adresa democratiei", a estimat joi lidera democratilor Nancy Pelosi cu o zi inainte de un vot istoric in Congres, informeaza vineri AFP. Camera Reprezentantilor se va pronunta vineri asupra unui…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a precizat ca in iulie 2019 intre ea și Andrei Nastase a avut loc o discuție privind susținerea acestuia in cursa pentru funcția de președinte, nu o ințelegere. „Din pacate lucrurile acum stau altfel, insa Andrei Nastase va avea susținerea PAS daca ajunge in turul II”, a declarat…

- Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigatii din SUA, este supus unor presiuni politice enorme din cauza modului in care s-a derulat ancheta FBI care l-a vizat pe fostul consilier prezidential pentru Siguranta Nationala Michael Flynn, anunța MEDIAFAX.Michael Flynn a pledat…