- Partidul Democrat american a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea unei destituiri a presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de ”incitare la violenta”…

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump. Este prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american. Donald Trump e acuzat ca a ”instigat la violenta” la Capitoliu.

- Totodata, Reuters scrie ca 15.000 de membri ai Garzii Naționale sunt autorizate sa asigure securitatea evenimentului de inaugurare. Un grup inarmat planuiește sa calatoreasca la Washington și a promis sa se revolte daca sunt facute tentative de a-l inlatura pe Trump din funcția de președinte. ”FBI a…

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump, prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american, acuzat ca a ''instigat la violenta'' la Capitoliu, relateaza…

- Președintele democrat al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat luni ca republicanii „pun în pericol America” prin „complicitatea” lor cu Donald Trump, pe care îl acuza ca „a incitat la o insurgența criminala împotriva Americii” în…

- O postare ciudata a lui Trump numai pe site-ul Parler. Inca președinte al Statelor Unite, Donald Trump a declarat ca a invocat Legea Insurecției dupa revolta condusa de facatorii de legi republicani și democrați, FBI, CIA etc, care sperau ca vor submina SUA și Constituția sa. In mesajul care poate fi…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Democratul Chuck Schumer i-a cerut republicanului Mike Pence sa invoce cel de-al 25-lea amendament din Constitutie, care permite vicepresedintelui si unei majoritati a cabinetului sa-l declare pe presedinte \"\"INAPT\"\" pentru indeplinirea atributiilor si sa-l indeparteze de la putere, potrivit Agerpres."Daca…