SUA dă asigurări Ucrainei şi Poloniei că va preveni orice risc legat de gazoductul Nord Stream 2 Amos Hochstein, consilierul principal al Departamentului de Stat pentru securitate energetica, a declarat sambata ca exista ”spatiu de respiratie” pana in 2024 pentru a se asigura ca Ucraina isi pastreaza statutul de tara de tranzit al gazelor, dar a cerut Kievului sa se indrepte catre surse alternative de energie. Statele Unite au fost cel mai puternic sustinator al Ucrainei in confruntarea cu Moscova, de cand Rusia a anexat peninsula Crimeea in 2014, dar Kievul s-a opus unui acord convenit in iulie de SUA si Germania, care a permis finalizarea proiectului Nord Stream 2, de 11 miliarde de dolari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

