- Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, în regim de urgenta, la doua luni dupa ce a refuzat sa intervina, o lege din Texas care interzice o majoritate a avorturilor, inclusiv în caz de incest sau de viol, relateaza AFP, potrivit News.ro.Cei noua magistrati ai Curtii,…

- Guvernul presedintelui democrat Joe Biden a anuntat vineri ca va cere Curtii supreme din SUA sa blocheze o lege din Texas extrem de restrictiva privind avortul, pe care inalta jurisdictie, sesizata initial, a refuzat sa o suspende, relateaza AFP si Reuters. "Departamentul Justitiei are intentia…

- Mai mult de 10.500 de imigranti, printre care numerosi haitieni, au asteptat vineri sub un pod, la granita sudica a Statelor Unite, pentru a fi preluati de politia de frontiera. O situatie de criza exploatata imediat de opozitia fata de presedintele Joe Biden, potrivit AFP. Peste 10.500 de oameni, intrati…

- Presedintele Joe Biden a criticat joi refuzul Curtii Supreme a SUA de a bloca o lege restrictiva din Texas privind avortul, spunand ca este "un atac fara precedent la adresa drepturilor constitutionale ale femeilor", informeaza AFP. Decizia inaltei instante, luata in cursul noptii, "provoaca…

- Noua lege anti-avort din Texas le permite cetațenilor privați sa dea în judecata orice persoana pe care o suspecteaza de „ajutarea și susținerea” unui avort și sa îi ceara despagubiri de minim 10.000 de dolari, indiferent daca au vreo legatura sau nu cu aceasta, relateaza Business…

- Președintele SUA, Joe Biden, s-a angajat miercuri sa apere dreptul femeilor la avort și a criticat aspru o lege extrem de restrictiva care a intrat în vigoare în Texas peste noapte, potrivit AFP."Aceasta lege cuprinzatoare este o încalcare flagranta a dreptului constituțional…

- ​O lege care interzice avorturilor în Texas, dupa șase saptamâni de sarcina, a intrat în vigoare miercuri dimineața, dupa ce Curtea Suprema a SUA nu a acționat în urma unei cereri de urgența a grupurilor pentru drepturile avortului de a bloca legea în cauza, transmite Reuters.…

- Curtea Suprema a Statelor Unite ale Americii a respins cererea inaintata de Joe Biden de a anula o politica de imigrare pusa in aplicare in timpul administrației lui Donald Trump, prin care obliga mii de solicitanti de azil sa ramana in Mexic in asteptarea audierilor in SUA. In timp mandatului sau,…