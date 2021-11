Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani este suspectat ca a tras accidental in timp ce manuia o arma de foc, a precizat politia pe Facebook. El a fost arestat si plasat intr-un centru pentru minori.„Alti cativa minori au fost prezenti" la locul tragediei, o casa din acest oras situat la periferia Minneapolis, unde "incercau…

- Doua persoane au fost ucise si patru ranite intr-un atac cu arma care a avut loc intr-un centru comercial din Boise, Idaho, in nord-vestul Statelor Unite, a anuntat Politia locala. Presupusul tragator, care pare sa fi actionat singur, a fost arestat si orice pericol pentru populatie a fost indepartat,…

- Fostul ambasador al Statelor Unite la Chișinau, Dereck J. Hogan, a devenit asistent principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, transmite Noi.md cu referire la moldova.europalibera.org. Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, Andrei Muraru, a…