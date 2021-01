Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a salutat miercuri victoria probabila a democraților la alegerile senatoriale din Georgia, care ar trebui sa-i ofere controlul asupra Congresului, angajându-se sa acționeze într-un spirit de „unitate”, potrivit AFP."Este…

- Cursa electorala extrem de stransa in statul american Georgia, unde se decide in aceste ore cine va controla Senatul Statelor Unite. Miza sunt doua fotolii de senator, disputate de republicani și democrați. La instalarea sa la Casa Alba, la 20 ianuarie, Joe Biden va putea, astfel, sa conteze pe un Congres…

- Candidatul democrat Raphael Warnock (51 de ani) si-a revendicat in noaptea de marti spre miercuri victoria in alegerile parțiale pentru Senat care au loc in statul Georgia. Contracandidata sa, senatoarea republicana Kelly Loeffler (50 de ani), aflate la sfarsit de mandat, nu si-a recunoscut insa infrangerea,…

- Sectiile de votare si-au inchis usile marti seara in statul Georgia la finalul unei duble alegeri care va stabili controlul asupra Senatului SUA, precum si marja de manevra a viitorului presedinte, Joe Biden, noteaza AFP. Rezultatele ar putea fi cunoscute tarziu in cursul noptii. Daca reusesc sa obtina…

- ​Oameni ca Donald Trump au existat mereu: egocentriști, fuduli, convinși ca regulile li se aplica doar celor mici și ca ce li se întâmpla acestora nu conteaza.Partidul Republican (GOP) modern, pe de alta parte, nu aduce cu nimic din ce am mai vazut pâna acum, cel puțin nu în…

- Doua fotolii senatoriale, care vor decide ce partid va deține majoritatea in Senatul american, sunt in joc la alegerile legislative desfașurate marți in SUA, scrie BBC. Dublul scrutin are loc cu o zi inainte de un alt moment important: ratificarea, in Congresul SUA, a rezultatului alegerilor prezidențiale…

- Peste un sfert dintre alegatorii inregistrati au votat fie anticipat fie prin posta, arata datele statului, semn ca prezenta la vot pentru alegerea a doi sentatori va fi mare. Aproximativ 4 milioane de georgieni au votat anticipat in luna noiembrie, cand democratul Biden l-a invins pe republicanul Donald…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…