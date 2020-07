Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri o consolidare a cooperarii in domeniul apararii cu Cipru, in timp ce relatiile dintre Statele Unite si Turcia, care ocupa nordul acestei insule mediteraneene, sunt tensionate, relateaza AFP. "Pentru prima data, Departamentul de Stat intentioneaza sa acorde fonduri acestei tari pentru programul de Educatie si pregatire militara" al guvernului american, a declarat Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa, facand referire la un program de cooperare legat de vanzarile de armament catre aliatii Statelor Unite. "Aceasta face parte din eforturile…