- Operatiune compensatorie din partea Lockheed Martin in beneficiul Ministerului Apararii Nationale.O donatie de bunuri mobile din partea companiei Lockheed Martin Overseas LCC din Statele Unite ale Americii pentru Ministerul Apararii Nationale, ca operatiune compensatorie in valoare de aproximativ 3,3…

- Angajații unei companii aviatice din Statele Unite ale Americii vor fi obligați sa plateasca in plus pentru asigurarea medicala daca nu se vaccineaza, potrivit expertului in sanatate publica Razvan Cherecheș. Specialistul roman vorbește despre salariații companiei Delta din SUA. Incepand cu 1 noiembrie,…

- Liderii G7 s-au intalnit de urgența sa stabilieasca negocierile cu talibanii in privința evacuarii popriilor cetațeni din Afganistan, dar și a partenerilor afgani. Mai multe țari au termen limita pana pe 31 august pentru a retrage toate trupele militare și a-i evacua pe proprii cetațeni din Afganistan,…

- Un lider taliban cautat de Statele Unite ale Americii și Organizația Națiunilor Unite a fost fotografiat in capitala afgana Kabul, inaintea discuțiilor privind formarea unui nou guvern, relateaza BBC. Khalil Haqqani, care face parte din rețeaua Haqqani, unul dintre cei mai duri talibani, a…

- Caderea rapida a Afganistanului in fața luptatorilor talibani la doua decenii distanța dupa ce Statele Unite ale Americii au invadat țara, a declanșat o criza politica și umanitara care afecteaza in mod direct milioane de cetațeni afgani. Afganistanul este una dintre cele mai sarace țari din lume, insa,…

- Cițu sfideaza controversele din spațiul public legate de zilele petrecute dupa gratii și publica mai multe fotografii din anul 2006, din New York City.Premierul ignora discuțiile despre faptele care s-au intamplat la finalul anului 2000. Florin Cițu se afla la studii atunci in Statele Unite ale Americii…

- Senatorii democrați au prezentat luni cadrul legislativ care ar trebui sa le permita sa adopte în toamna „cel mai substanțial” plan de cheltuieli sociale din Statele Unite din anii 1930, estimat la 3,5 trilioane de dolari la începutul negocierilor parlamentare, care sse anunța…

- Un deputat din Romania și-a dublat veniturile de pe urma unei tranzacții imobiliare derulate in Statele Unite ale Americii. Cosette Chichirau a vandut un apartament de 62 de metri patrați din Boston, cu peste un milion de dolari. Tranzacție bomba pentru un deputat roman In anul 2012, Cosette Chichirau…