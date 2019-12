SUA: Congresul a primit documente 'foarte îngrijorătoare' despre Boeing 737 MAX Boeing a transmis luni seara Comisiei pentru transporturi a Congresului american noi documente ce 'par sa arate o imagine foarte ingrijoratoare' a raspunsului companiei la problemele de securitate ale avionului sau 737 MAX, a declarat marti un consilier al legislativului federal, transmite AFP. Boeing a trimis documentele 'tarziu in cursul serii' de luni, la doar cateva ore dupa anuntul demisiei imediate a directorului sau executiv, Dennis Muilenburg, a precizat asistentul comisiei. Aceasta desfasoara in prezent o ancheta cu privire la 737 MAX, consemnat la sol incepand de pe 13… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

