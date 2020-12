Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au raportat marti primul caz de Covid-19 confirmat a fi cauzat de noua varianta de coronavirus despre care e crezut ca a aparut in Marea Britanie si despre care cercetatorii spun ca este mult mai contagioasa, relateaza NBC, conform news.ro. Guvernatorul statului Colorado, Jared…

- Guvernatorul statului Colorado, democratul Jared Polis, a anunțat marți ca s-a detectat primul caz de infectare cu noua tulpina britanica de coronavirus pe teritoriul SUA, fiind vorba despre un barbat de circa 20 de ani care nu a fost recent in nicio calatorie, transmite EFE.

- Un caz de contaminare cu noua tulpina britanica de coronavirus a fost inregistrat in Chile, primul caz confirmat in America Latina, au anuntat marti autoritatile sanitare, noteaza AFP. Persoana infectata este o femeie sosita in Chile pe 21 decembrie de la Madrid, dupa ce a mai vizitat Dubai si Londra,…

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Regatul Unit au fost depistate in insula Madeira. Anunțul a fost facut de autoritatile sanitare din aceasta insula portugheza, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat, persoanele infectate au sosit recent in Madeira din Regatul…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Regatul Unit a fost detectat in Suedia, au anuntat sambata autoritatile sanitare suedeze, informeaza AFP si dpa. Noua tulpina a...

- Patru cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie au fost depistate la Madrid, fiind primele din Spania, a anunțat sambata guvernul regional, potrivit AFP. Este vorba despre persoane care au revenit recent din Marea Britanie. De asemenea, un prim caz de contaminare…

- Franța a inregistrat primul caz de contaminare cu noua tulpina SARS-CoV-2 aparuta inițial in Marea Britanie, a anunțat Ministerul Sanatații intr-un comunicat, noteaza AFP, preluat de Agerpres.

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii de la Roma, informeaza Agerpres. Pacientul a sosit in țara „in ultimele zile”, impreuna cu partenera sa, intrind in Italia prin aeroportul Fiumicino…