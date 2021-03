Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cluburi de dans exotic au dat in judecata joi statul New York, susținand ca nu este corect sa sunt nevoite sa ramana inchise in timp ce altor localuri de divertisment li s-a permis sa se redeschida, informeaza hotnews . Procesul intentat intr-o instanța federala din Manhattan susține ca mii…

- Directorul demis al unui spital din Alba da in JUDECATA Primaria orașului și cere daune morale și repunerea pe post. Un focar de COVID-19, motivul demiterii sale Daciana Oprea, fostul director al Unitatii Medico-Sociale din Ocna Mures, demis din functie in luna mai 2020 ca urmare a unui focar de COVID-19…

- Intr-o plangere inregistrata la un tribunal al statului New York din Manhattan, James afirma ca eforturile Amazon pentru dezvoltare rapida si profituri mari au condus la ”o ignorare flagranta” a masurilor necesare pentru a proteja lucratorii de coronavirus la un depozit din Staten Island si la un centru…

- Sindicatul Asistentilor Persoanelor cu Handicap se pregateste pentru a da in judecata primariile care nu au acordat drepturile legale beneficiarilor pe care ii reprezinta. Pana acum s-au strans semnaturile de la ingrijitorii persoanelor cu dizabilitati. Intr-o prima faza a fost data in judecata Primaria…

- Medicul Emilian Popovici a vorbit, marți seara, intr-o intervenție pe B1 TV, despre modurile in care pot fi ținute sub control noile tulpini COVID-19, dar și despre cat de eficient este virusul in a diminua riscul de contagiozitate in cazul celor vaccinați. "Au aparut variante (n.r. de tulpini…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat, marti, ca a primit informatii de la departamentul pentru sanatate din California ca mai multi oameni sunt tratati la un centru din San Diego pentru posibile reactii alergice la vaccinul sau pentru Covid-19 dintr-un anumit lot, potrivit Reuters.Comentariile…

- Moderna a anunțat, marți, ca a fost informata de catre departamentul pentru sanatate din California ca mai mulți oameni sunt tratați intr-un centru din San Diego pentru posibile reacții alergice la vaccinul sau anti-COVID-19 dintr-un anumit lot, conform Reuters . Compania americana a facut acest comentariu…

- Doua gorile de la gradina zoologica din San Diego (California) au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus si plasate in carantina impreuna, a informat luni gradina zoologica, potrivit DPA, citata de Agerpres.