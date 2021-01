Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Chuck Norris, in varsta de 80 de ani, s-a vazut nevoit sa declare marti ca nu a facut parte din multimea care a luat cu asalt Capitoliul din Washington saptamana trecuta, dupa ce pe retelele sociale a aparut o fotografie cu un barbat care semana izbitor de bine cu celebrul actor, transmite…

- Imagini terifiante de la asaltul de miercuri asupra Capitoliului, dat de susținatorii lui Donald Trump, au inceput sa circule pe internet. https://www.youtube.com/watch?v=wEKrOR_iCTA&ab_channel=Maminjo&fbclid=IwAR32H8JuiyQ7nGS7ZReQmRPPlhnAWuJHgnFP_r6hBm14oRD9VDUnZyX70UwPolițistul este prin in ușa de…

- Președintele american Donald Trump s-a angajat, intr-un clip video postat pe Twitter, la "asigurarea unei tranziții a puterii lina, ordonata", dupa ce susținatorii sai au luat cu asalt Congresul, miercuri, 6 ianuarie, iar ulterior Congresul a validat victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale…

- Primul secretar al Apararii din administratia Trump, James Mattis, a apreciat revolta de la Washington ca un "asalt violent impotriva Capitoliului nostru, un efort pentru a subjuga democratia americana prin domnia gloatei", scrie CNN. El a mai afirmat ca acest…

- Congresmeni democrati i-au solicitat presedintelui Donald Trump sa ii indemne pe toti partizanii lui sa paraseasca cladirea Capitoliului dupa ce au patruns cu forta in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.…

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP, potrivit Agerpres.…