Stiri pe aceeasi tema

- China ar putea invada Taiwanul in urmatorii sase ani pentru a-si atinge scopul declarat de a inlocui Statele Unite ca putere militara in Oceanul Pacific, a estimat marti comandantul fortelor americane din regiune, amiralul Philip Davidson, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- China ar putea invada Taiwanul in urmatorii sase ani pentru a-si atinge scopul declarat de a inlocui Statele Unite ca putere militara in Oceanul Pacific, a estimat marti comandantul fortelor americane din regiune, amiralul Philip Davidson, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ma tem ca isi accelereaza…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

- China ameninta Statele Unite ca vor plati scumpvin cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat.

- Peste 480 de copii se vor naște in Romania pe 1 ianuarie 2021 482 de bebeluși se vor naște in Romania in ziua de Anul Nou, arata estimarile UNICEF. Odata cu intrarea in anul 2021, UNICEF ii sarbatorește din nou pe copiii care vin pe lume in data de 1 ianuarie. Insula Fiji, situata in Oceanul Pacific,…

- Armata americana a avertizat joi ca navele sale de razboi vor raspunde pe viitor "mai incordat" celor care incalca dreptul international, referindu-se mai ales la Beijing, ale carui revendicari teritoriale in Marea Chinei de Sud sunt contestate de Statele Unite, noteaza AFP. In noul sau…

- ”Vietnamul si Elvetia isi manipuleaza monedele”, stabileste Departamentul american al Trezoreriei, care a evaluat situatia principalilor 20 de parteneri comerciali ai Statelor Unite in perioada iulie 2019-iunie 2020. Alte zece tari - intre care Germania, Japonia si Italia - au fost plasate sub supraveghere…