Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare lant de magazine deschise timp de 24 de ore de pe insula a fost victima a ceea ce autoritatile taiwaneze numesc un numar fara precedent de atacuri cibernetice asupra site-urilor web guvernamentale apartinand biroului prezidential, ministerelor de externe si apararii, precum si infrastructurii,…

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, a cerut joi „oprirea imediata” a manevrelor militare chineze in jurul Taiwanului, lansate ca riposta de China la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, relateaza France Presse.

- Cel putin cinci rachete lansate de armata chineza in cursul exercitiilor militare de amploare lansate in jurul Taiwanului ca reactie la vizita lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, au cazut in apropierea Japoniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China a condamnat vehement, joi, actiunile provocatoare ale Statelor Unite si a denuntat pozitia Grupului G7, in contextul inceperii, in cursul diminetii, a celor mai ample exercitii militare in jurul Taiwanului, ca reactie la vizita presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, transmite…

- China incepe astazi exercitii cu munitie de razboi in apropierea Taiwanului, ca raspuns la vizita facuta la Taipei de presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi. Exercitiile sunt programate in sase locatii din jurul teritoriului controlat de Taiwan, care a acuzat China…

- China suspenda importurile de citrice, peste sabie racit si stavrid negru congelat din Taiwan incepand cu 3 august, au anuntat miercuri autoritatile vamale chineze, informeaza Reuters. Mai devreme in cursul aceleasi zilei, ministerul comertului de la Beijing a declarat ca va fi suspendat exportul de…

- China va desfașura „exerciții militare importante” și „activitați de antrenament” in 5 zone maritime și spații aeriene din jurul Taiwanului. Exercițiile, care vor incepe joi, au fost anunțate de Beijing la scurt timp dupa ce șefa Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a ajuns la Taipei, vizita…

- Veștile, inca neconfirmate oficial, privind o posibila vizita a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, au infuriat Beijingul, care a lansat mai multe amenințari la adresa SUA și a Taipeiului.Nancy Pelosi a inceput luni la Singapore o serie de vizite in Asia, fara sa precizeze…