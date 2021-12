Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au condamnat Rusia pentru efectuarea unui test de rachete "periculos și iresponsabil", despre care afirma ca a pus in pericol echipajul de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), relateaza BBC, conform Mediafax. Testul a aruncat in aer unul dintre sateliții lansați de…

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, dupa informatia din ziua precedenta referitoare la cea mai mare crestere a preturilor de consum din Statele Unite din ultimii 30 de ani, pietele anticipand majorari ale dobanzilor din SUA anul viitor, transmite Reuters preluat de…

- Rata inflatiei a ajuns in Statele Unite la 6,2%, cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii, in contextul in care numeroase companii majoreaza preturile la produse si servicii din cauza lipsei fortei de munca si a problemelor retelelor de aproviziona

- Cu 3069 de decese in ultimele 7 zile, Romania se afla pe poziția a 8-a a clasamentului general intocmit de site-ul worldmeters.com, prin centralizarea datelor oficiale transmise de autoritațile din intreaga lume. Prin raportate la populație, mortalitatea este insa mult mai mare decat in Statele Unite…

- Universitatea din Brașov ocupa locul 760 la nivel mondial și locul 312 la nivel european, in topul Best Global Universities, in urcare cu 32 de poziții fața de ediția precedenta, cand s-a clasat pe locurile 792, respectiv 328. Dintre universitațile romanești, Universitatea Transilvania din Brașov se…

- Statele Unite au acceptat sa renunte la amenintarea cu tarife comerciale impotriva a cinci tari europene avand legatura cu taxele digitale impuse marilor companii tech ca Amazon si Facebook, scrie Financial Times. Decizia este menita sa ajute tarile sa implementeze acordul major incheiat recent…

- Certificatul digital al UE privind COVID este un succes la nivel mondial. Documentul a devenit un standard global cu peste 591 de milioane de certificate, anunța Comisia Europeana, anunța Mediafax. Luni, Comisia Europeana a adoptat un raport referitor la certificatul digital al UE privind…

- Martina Navratilova s-a nascut la 18 octombrie 1956, in orasul Revnice, Cehoslovacia (actuala Republica Ceha), fiind considerata o figura iconica a tenisului mondial. Printre altele, este detinatoare a primului loc mondial atat la simplu, cat si la dublu, simultan, timp de peste 200 de saptamani. A…