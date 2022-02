Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura minima absoluta a lunii februarie, in Romania, este de minus 38 de grade Celsius si a fost inregistrata in data de 10 februarie 1929 la statia meteorologica Vf. Omu, in timp ce maxima absoluta a lunii este de 26 de grade, inregistrata la Medgidia, in 27 februarie 1995 si la Patarlagele,…

- Astazi dimineața s-au inregistrat -21 de grade Celsius in localitatea Targul Lapuș din județul Maramureș. De asemenea, cel mai mare strat de zapada a fost la Balea Lac, acolo unde aceasta avea peste 2 metri. Cea mai scazuta temperatura inregistrata La fel de frig a fost și in orașul Dumbraveni, județul…

- Cu o temperatura de minus 20,2 grade Celsius inregistrata in localitatea Camar, judetul Salaj a fost in noaptea de marti spre miercuri, "polul frigului" in Romania, potrivit datelor inregistrate la statiile meteo amplasate de meteorologii amatori de la Severe Weather

- Temperatura in Romania a continuat sa creasca și in 2021 și a avut o medie anuala de 10,9 grade Celsius, mai mult cu 0,69 de grade fața de media perioadei 1981-2020, au stabilit meteorologii care au facut o analiza privind evoluția climatica a anului 2021. Totodata, statisticile confirma faptul ca frecvența…

- Doi tineri, ambii de 25 de ani, dar și bebelușul lor de opt luni, au fost salvați de salvamontiști din Masivul Ceahlau. Temperatura resimțita era de -10 grade Celsius, dar au sesizat autoritațile și au primit ajutor de urgența. Aceștia au fost cazați la o cabana și sunt in afara oricarui pericol.

- Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) a validat marți recordul de 38 de grade Celsius pentru zona artica, raportat in orașul siberian Verhoiansk pe 20 iunie 2020, in timp ce specialiștii au tras un nou semnal de alarma asupra schimbarilor climatice ale Pamantului, informeaza BBC . Temperatura a fost…

- Diferențele de temperatura din Rusia au atins, in aceeași zi, 85,6 grade Celsius, cea mai mare inregistrata intr-o singura țara din 1954, potrivit datelor de pe site-ul Climate Reanalyzer. Temperatura in Shatoy, sudul Ceceniei, a atins miercurea trecuta 24,5 grade, in timp ce la 6.000 de kilometri distanța,…