- Afirmatiile presedintelui american, care a apreciat miercuri ca ridicarea restrictiilor anti-COVID-19 in statele Texas si Mississippi denota "un rationament demn de omul de Neanderthal", au starnit ample reactii, iar purtatoarea sa de cuvant Jen Psaki a incercat joi sa le minimizeze, informeaza vineri…

- Președintele american Joe Biden a spus miercuri ca deciziile de a pune capat cerinței de a purta maști - precum cele luate de guvernatorii statelor Texas și Mississippi - constituie o ”gândire de tip Neanderthal”, având în vedere creșterea bilanțului deceselor din cauza…

- Statele Unite au transmis un "mesaj fara ambiguitati" efectuand raiduri aeriene impotriva unor militii pro-iraniene in Siria, a afirmat vineri Casa Alba, noteaza AFP. Presedintele Joe Biden "transmite un mesaj fara ambiguitati potrivit caruia va actiona pentru a-i proteja pe americani…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, sprijina un studiu care urmeaza sa stabileasca daca descendentii sclavilor sunt indreptatiti sa primeasca despagubiri, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. Biden "continua sa isi demonstreze angajamentul…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu aceasta ocazie,…

- Presedintele Joe Biden va mentine deschise toate optiunile in privinta reactiei la retinerea opozantului Kremlinului Alexei Navalnii de catre Rusia, a declarat, luni, secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters.

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, in Uniunea Europeana si Brazilia, informeaza AFP si dpa, citand informatii furnizate de un oficial al Casei Albe.…