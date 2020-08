Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a carui administrației se afla sub presiunea extinderii pandemiei de coronavirus, a declarat luni ca va relua conferințele de informare despre pandemie dupa o lunga pauza, potrivit AFP.El le-a spus reporterilor din Biroul Oval ca reluarea este reclamata…

- Fostul vicepresedinte american, Joseph Biden, potentialul candidat al Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, are un avans cuprins intre 10% si 15% fata de Donald Trump in preferintele electorale, potrivit unui sondaj difuzat de postul ABC News si de cotidianul The Washington Post.Joe…

- ​Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, înlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine în timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin în sondaje în fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat marti ca spera sa poata anunta la inceputul lunii august numele candidatului Partidului Democrat la functia de vicepresedinte al tarii, transmite dpa potrivit Agerpres. Biden (77 de ani) a promis sa aleaga o femeie drept candidat la postul…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat marti ca spera sa poata anunta la inceputul lunii august numele candidatului Partidului Democrat la functia de vicepresedinte al tarii, transmite dpa. Biden (77 de ani) a promis sa aleaga o femeie drept candidat la postul respectiv.…

- Candidatul democrat Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA, si-a marit avansul la 13 puncte procentuale in fata presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, in contextul in care americanii devin tot mai critici fata de modul in care miliardarul…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, singurul candidat democrat ramas in cursa pentru Casa Alba, si-a marit avansul la 13% fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, aflat totodata la cea mai scazuta rata de aprobare din ultimele opt luni, transmite Reuters.