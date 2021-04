Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Yoshihide Suga urmeaza sa plece joi spre Statele Unite pentru discutii cu presedintele Joe Biden, pe fondul pandemiei de COVID-19 si a tensiunilor cu China, transmit dpa și Agerpres. Premierul Suga are programata vineri o întrevedere cu presedintele Joe Biden la…

- Biden, care a gazduit prima intalnire la nivel de lideri a unui grup care are un rol major in eforturile sale de a contracara puterea economica si militara din ce in ce mai mare a Chinei, a declarat ca o regiune Indo-Pacifica libera si deschisa este ”esentiala” pentru toate cele patru tari. ”Statele…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Biden va fi insotit la Tokyo si Seul de ministrul…

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta din Wilmington, statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, a anuntat luni, 9 martie, postul CNN, citat de Agerpres . Major, in varsta…

- La o saptamana de la ceremonia de investire a presedintelui Joe Biden, noul executiv american a trimis deja mai multe avertismente Beijingului cu privire la expansionismul sau in Marea Chinei, transmite joi AFP preluat de agerpres. Presedintele Joe Biden a reamintit miercuri, in dialogul cu prim-ministrul japonez…

- Moscova și Washington au facut înca un pas catre o prelungire in extremis pe timp de cinci ani a tratatului cheie de dezarmare nucleara New Start, Kremlinul spunând vineri ca saluta pasul facut de Biden, potrivit AFP.„Nu putem decât sa salutam voința politica de a extinde…

- Președintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, va depune juramântul prezidențial miercuri, zi care va marca sfârșitul a patru ani tumultoși la Washington și încheierea unei perioade de tranziție Președintele Donald Trump va parasi Casa Alba în curând…