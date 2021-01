Noul presedinte american Joe Biden va aborda vineri una dintre consecintele cele mai vizibile ale crizei economice provocate de pandemia de COVID-19, promitand un ajutor imediat milioanelor de americani fara locuri de munca, nevoiti sa apeleze la bancile de alimente, relateaza AFP. In asteptarea votului in Congres pentru giganticul plan de ajutor de urgenta destinat economiei in valoare de 1.900 miliarde de dolari, Biden urmeaza sa semneze doua ordine executive: primul vizeaza cresterea ajutorului alimentar in tara pentru a face fata celei mai grave crize din vremurile moderne, iar al doilea urmareste…