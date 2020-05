O fosta colaboratoare care l-a acuzat pe fostul vicepresedinte democrat Joe Biden de agresiune sexuala i-a cerut candidatului la presedintia Statelor Unite sa renunte la cursa, in fragmente dintr-un interviu online difuzate joi, relateaza dpa. Tara Reade a lucrat in biroul lui Biden din Senat la inceputul anilor 1990 si l-a acuzat prima data de comportament necorespunzator, impreuna cu alte sapte femei, in aprilie 2019. In luna martie a acestui an, ea a spus ca Biden a impins-o in perete si printre altele i-a bagat mana sub fusta, un incident datand din 1993. Reade a declarat ca initial nu l-a…