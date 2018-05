Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Comertului a interzis companiilor americane sa vanda componente producatorului chinez de echipamente de telecomunicatii ZTE Corp timp de sapte ani, dupa ce acesta din urma a incalcat sanctiunile adoptate de Washington vizand Iranul, au declarat luni pentru Reuters mai multi…

- Turcia asteapta ca aliatii sai sa adopte o pozitie clara impotriva terorismului, in loc sa faca pasi ce duc spre legitimizarea ''structurilor teroriste'', a declarat vineri Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Rapperul DMX a fost condamnat, miercuri, la un an de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat in procesul in care era acuzat ca nu a platit taxe in valoare de 1,7 milioane de dolari, informeaza Reuters.El a primit sentinta din partea judecatorului Jed Rakoff din Manhattan. DMX, pe numele sau real…

- Un bancher iranian a fost arestat in SUA pentru participare la o schema de evitare a sanctiunilor americane impotriva Iranului, prin dirijarea unor fonduri de peste 115 milioane de dolari in cadrul unui contract de constructii in Venezuela, informeaza Reuters. Ali Sadr Hashemi Nejad, in…

- Un barbat din Radauti, care se afla in penitenciar pentru executarea mai multor pedepse cumulate, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Suceava intr un alt dosar, de tainuire, la o pedeapsa de 225 de ani de inchisoare, insa va executa 30 de ani, informeaza Agerpres.ro. Ovidiu Rusu, in varsta…

- Tânarul de 21 de ani care a terorizat strada Garbau din cartierul Manaștur, a batut oameni și a tras cu pușca dupa un tânar, a fost condamnat definitiv la închisoare. Adrian Dragos Costa a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare cu executare.…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…