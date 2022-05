Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite considera ca exista o „posibilitate reala” ca regimul nord-coreean sa efectueze „o alta lansare de racheta” sau „un test nuclear” in timpul turneului presedintelui Joe Biden in Asia, conform declaratiei facute miercuri de un consilier al Casei Albe, informeaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat asupra unei "escaladari a cuvintelor", intrebat fiind de declarația facuta de omologul sau american, Joe Biden, care l-a acuzat pentru prima data pe Vladimir Putin de genocid in Ucraina.

- Coreea de Nord a lansat prin intermediul presei sale de stat un atac impotriva presedintelui american Joe Biden, catalogat drept „batran senil” si „slab” pentru ca l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin de crime de razboi in Ucraina, scrie Digi24. Astfel de remarci iresponsabile nu pot fi facute…

- Phenianul ignora tentativele americane de dialog si ar putea efectua primul test al unei arme nucleare dupa aproape cinci ani la mijlocul lui aprilie, a avertizat miercuri un inalt responsabil insarcinat cu Coreea de Nord in cadrul Departamentului de Stat al SUA, noteaza AFP.

- Intalnirea de luni a membrului Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și director al Biroului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe, Yang Jiechi, și Consilierul pentru Securitate Naționala al președintelui SUA, Jake Sullivan, a polarizat atenția lumii. Cei doi au convenit sa implementeze…

- Foto: Profimedia Images Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a confirmat ca negocierile intre Rusia și Ucraina vor continua astazi. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podoliak a declarat duminica seara ca astazi are loc o noua runda de negocieri prin videoconferința cu delegația…

- SUA avertizeaza Ucraina ca rușii vor incepe invazia in 48 de ore. Ce consecințe ar avea asupra Romaniei un razboi in țara vecina Statele Unite avertizeaza Ucraina ca va avea loc o invazie rusa la scara larga in 48 de ore. Administrația președintelui Joe Biden a avertizat guvernul ucrainean ca cele mai…