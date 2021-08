Stiri pe aceeasi tema

- Insurgenții talibani și-au consolidat vineri controlul asupra Afganistanului, cucerind al doilea și al treilea oraș al țarii în timp ce statele occidentale se pregatesc sa trimita trupe pentru a evacua angajații ambasadelor din capitala Kabul, relateaza Reuters.Cucerirea Kandahar, al doilea…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund ingrijorate…

- Talibanii profita de retragerea trupelor internaționale și preiau controlul asupra a tot mai mult teritoriu din Afganistan. Luptatorii talibani au intrat in parți din orașele Herat, Lashkar Gah și Kandahar, unde forțele guvernamentale se chinuie sa opreasca asaltul, relateaza BBC . Talibanii au obținut…

- Fortele afgane au respins joi un atac al talibanilor in apropiere de Herat, mare oras din vestul Afganistanului situat in vecinatatea frontierei cu Iranul si al treilea din Afganistan ca numar de locuitori, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP preluat de agerpres. Insurgentii afgani au cucerit…

