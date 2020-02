Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca Radu Valcan isi sarbatoreste astazi ziua de nastere, el si Adela Popescu au hotarat sa petreaca aceasta zi intr-o alta țara, Roma, insa planurile le-au fost date peste cap, in urma epidemiei cu coronavirus.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca grosul cazurilor, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de milioane…

- Rusia intenționeaza sa inceapa de luni operațiunea de evacuarea a propriilor cetațeni din orașul Wuhan și provincia Hubei, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, și suspenda circulația trenurilor de pasageri spre China, relateaza site-ul agenției Reuters.Rusia, care are o frontiera cu o…

- Armata israeliana a efectuat vineri un raid aerian impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la tirurile cu racheta dinspre enclava palestiniana asupra sudului Israelului, a indicat armata intr-un comunicat, citat de France Presse. Trei rachete au fost lansate…

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters,…

- Numarul orașelor din China care au fost izolate de catre autoritați a ajuns la șase, transmite BBC. Toate se afla in provincia Hubei in a carei capitala, Wuhan, a aparut virusul. In paralel, chinezii vor sa construiasca un spital in numai șase zile, in care sa fie tratați cei infectați cu coronavirus.In…

- Mai multe rachete au fost lansate vineri asupra bazei militare din Irak K1, unde sunt desfasurate forte americane si irakiene in apropierea orasului bogat in petrol Kirkuk, a anuntat armata irakiana intr-un comunicat fara a elabora, informeaza Reuters. Nu a fost clar imediat daca exista victime. Fortele…

- Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile neexplodate.Surse din domeniul securitatii au declarat pentru AFP ca toti ranitii fac parte din unitatile de elita antiteroriste, unica forta irakiana antrenata si inarmata de SUA. Doi…