Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a afirmat joi ca Statele Unite nu sunt intr-un razboi cu rebelii houthi din Yemen, care sunt sprijiniti de Iran, in pofida atacurilor repetate asupra pozitiilor acestora, relateaza DPA.

- Romania iși va menține angajamentele de a aloca 2,5% din Produsul Intern Brut pentru Aparare și va continua sa pledeze pentru un profil sporit al Marii Negre pe agenda NATO, a spus premierul Marcel Ciolacu, la intalnirea de la Washington cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, informeaza Rador…

- Intalnire de maxima importanta pentru Romania in Statele Unite. Premierul Marcel Ciolacu a fost primit luni seara la Washington de șeful Pentagonului, Lloyd Austin. Urmeaza și o intrevedere cu secretarul de stat Antony Blinken.

- Statele Unite au lansat duminica lovituri in Siria impotriva a doua obiective legate de Iran, ca raspuns la atacurile asupra personalului american din regiune, a anuntat seful Pentagonului, Lloyd Austin.„Fortele armate americane au efectuat astazi lovituri de precizie asupra unor facilitati din estul…

- Statele Unite au lovit miercuri o „unitate de depozitare a armelor” in Siria care are legatura cu Iranul, in raspuns la atacurile impotriva personalului american, a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP. Atacurile impotriva obiectivelor americane au crescut in Siria si…

- Patru rachete Katyusha au fost lansate asupra bazei aeriene irakiene Ain al-Asad, care gazduiește forțele americane și alte forțe internaționale in vestul Irakului, au declarat surse de securitate, potrivit Reuters. Nu este clar inca daca atacul a provocat victime sau pagube, iar doi oficiali ai armatei…

- Statele Unite au efectuat joi lovituri aeriene impotriva a doua unitati folosite de Gardienii revolutiei iranieni si "grupuri afiliate" in estul Siriei, a anuntat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP, conform Agerpres."Aceste lovituri de legitima autoaparare si de precizie…

- Forțele ruse lanseaza atacuri in mai multe sectoare de pe frontul de est, inregistrand pierderi grele in echipamente militare și soldați la Avdiivka. Asta in timp ce bombardamentele rusești asupra localitaților continua, fiind inregistrați mai mulți morți și raniți, inclusiv copii. Pe de alta parte,…