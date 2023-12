Compania a spus ca autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii a dat noua aprobare medicamentului pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC), un tip de cancer in care maduva osoasa produce prea multe din anumite celule albe din sange. Jaypirca a primit pentru prima data aprobarea accelerata de catre FDA pe 27 ianuarie, pentru tratamentul limfomului cu celule de manta (MCL), un tip rar de cancer de sange care incepe in celulele albe din sange si se raspandeste in alte parti ale corpului. MCL este o forma mai agresiva de cancer in comparatie cu LLC, potrivit National Institutes…