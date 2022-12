SUA: Atac armat în parcarea unui centru medical. Două persoane au fost rănite, iar atacatorul s-a sinucis Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul in curtea unui centru medical din statul american Pennsylvania, inainte de a se sinucide, informeaza postul local WPVI, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

