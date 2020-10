SUA: Arhiepiscopul de New Orleans a dispus arderea unui altar profanat de un act sexual "demonic" comis de preotul paroh

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna septembrie, Facebook lanseaza topicuri pentru sectiunea video Watch, unde utilizatorii vor putea urmari subiectele care ii intereseaza in ordinea preferintelor lor. Aceasta functie a fost implementata mai intai de Twitter si Youtube, iar abia acum, la o distanta considerabila, este…

- Peste 100 de protestatari s-au adunat joi în fața casei lui Jeff Bezon din Washington D.C.​ pentru a protesta fața de salariile angajaților Amazon, demonstranții construind o ghilotina în fața ușii miliardarului american, relateaza Business Insider.Protestul a avut loc la o zi dupa…

- Un grup de parlamentari iranieni vrea sa aduca Internetul din țara sub controlul unui comitet compus din elemente puternice ale regimului, printre acestea numarându-se și Garda Revoluționara a Iranului, scrie Newsweek.Patruzeci de membri ai parlamentului iranian au semnat proiectul de…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul cinci mondial, a anuntat, vineri, la scurt timp dupa olandeza Kiki Bertens (7 WTA), ca nu va participa la turneul US Open, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. ''Inteleg si respect toate eforturile care se…

- Un videoclip care conținea dezinformari cu privire la coronavirus a fost șters de Twitter, Youtube și Facebook de pe platformele lor dupa ce a fost redistribuit de președintele american Donald Trump și fiul acestuia, Donald Trump jr., relateaza Business Insider.Videoclipul care a strâns…

- Deputatii turci vor vota un proiect de lege care ar putea bloca Facebook si Twitter. Legea da autoritatilor puterea de a reglementa continutul pe marile site-uri de socializare. In Turcia, mii de oameni au fost deja aspru pedepsiti pentru activitatea lor pe retelele de socializare, noteaza mediafax.Parlamentul…

- Autoritatile vor ca aceste companii cu peste 1 milion de utilizatori zilnici in Turcia sa aiba un reprezentant in tara care sa raspunda in 48 de ore la reclamatiile privind postarile care "incalca drepturile personale si de confidentialitate", potrivit Mediafax.Legea obliga Facebook, Twitter…