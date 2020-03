SUA ar putea ajunge la milioane de cazuri de infectare cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 ar putea exploda peste ocean. SUA va ajunge sa aiba cateva milioane de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cauzate de epidemia COVID-19 in aceasta tara ar putea depasi 100.000, a avertizat duminica seful Institutului National de…

- Dupa ce s-au confirmat 5 cazuri in total pe județ, alte 3 cazuri au fost confirmate pozitiv coronavirus și in Bacau. Acestea sunt internate in Secția de Boli Infecțioase. Toți 3 sunt adulți. Pe secție mai sunt internate și alte persoane (in jur de 10, dar dinamica se schimba de la o zi la alta), […]…

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus, transmite Reuters. Micutul stat ex-iugoslav era singurul din Europa care nu raportase persoane atinse de Covid 19.

- Inca opt persoane confirmate cu coronavirus, numarul total a ajuns astfel la 131. Dintre acestea, 11 sunt cadre medicale! La Brașov, patru persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu COVID 19. Ora 13.45 Doua persoane provin din centrul de carantina. In momentul acesta sunt internate și izolate…

- Doua prime cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost diagnosticate in Venezuela, la un barbat si o femeie intorsi din calatorii in Europa, a informat vineri vicepresedinta Delcy Rodriguez, care a anuntat, de asemenea, inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- In Romania sunt 12 cazuri de infectare cu noul coronavirus, ultimul caz fiind cel al unui barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona considerata neafectata. Barbatul s-a prezentat seara trecuta la Institutul Național de Boli…

- O colega de clasa a tanarului de 16 ani din Timișoara a fost confirmata pozitiv cu coronavirusul Covid-19 și va fi transferata la spitalul Victor Babeș din Timișoara, anunța Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat remis presei, potrivit hotnews. „In urma testelor realizate la Timișoara, in…

- Miercuri dimineata, Ministerul francez al Sanatatii a anuntat trei noi cazuri de infectare. Dintre acestea, un barbat in varsta de 60 de ani - care se afla in stare grava - a murit la Paris. Un al doilea pacient recent testat pozitiv, in varsta de 55 de ani, se afla internat in Amiens si este in stare…