Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat duminica (14 mai) ca se așteapta sa se intalneasca marți (16 mai) cu liderii Congresului pentru discuții privind un plan de majorare a limitei de indatorare a națiunii și evitarea unui default catastrofal. Vorbind cu reporterii din Delaware, Biden a declarat ca…

- Presedintele Joseph Biden i-a convocat la Casa Alba pe mai multi lideri ai Congresului SUA pentru a le cere actiuni urgente si neconditionate pentru evitarea intrarii Statelor Unite in incapacitate de plata, afirma surse citate de agentia Reuters.Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a chemat pe presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, la o reuniune la Casa Alba pe 9 mai, a anuntat presedintia americana, relateaza agentia EFE. Desi anuntul nu include alte detalii, publicatia The Hill scrie ca subiectul discutiei va fi situatia plafonului…

- Președintele american i-a convocat pe liderii democrați și republicani la o intalnire marțea viitoare (9 mai) pentru a incerca sa impiedice intrarea guvernului in incapacitate de plata a datoriei sale. Președintele american Joe Biden ii convoaca saptamana viitoare la Casa Alba pe liderii Congresului…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va urmari informatiile difuzate de presa despre cazul fostului președinte Donald Trump, dar „nu se concentreaza” direct pe acest eveniment, a anuntat Casa Alba, transmite observatornews.ro . „Sigur ca, dat fiind ca acest caz este difuzat zilnic ore intregi de multe posturi…

- Președintele american Joe Biden a semnat un proiect de lege care impune declasificarea informațiilor legate de originea coronavirusului, a anunțat Casa Alba. Daca pandemia a fost rezultatul unei scurgeri de informații din laboratorul Institutului de Virologie Wuhan din China sau s-a raspandit de la…

- Autoritațile se straduiau sa salveze Credit Suisse, inainte de redeschiderea piețelor, in timp ce UBS a cerut bani și garanții de la guvernul elvețian, iar locurile de munca erau in joc, a declarat o sursa. Discuțiile privind salvarea Credit Suisse s-au prelungit pana duminica, in timp ce UBS a cerut…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…