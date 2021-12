Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminica ''sincere condoleante'' omologului sau american, Joe Biden, dupa tornadele care au cauzat moartea a cel putin 83 de persoane in Statele Unite, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza AFP, arata Agerpres. ''In Rusia, impartasim…

- Administrația Biden va relua un program controversat din epoca Trump, care îi obliga pe solicitanții de azil sa aștepte în Mexic pentru audierile pentru imigrarea în SUA, în conformitate cu un ordin al unei instanțe federale, au declarat joi oficiali americani și mexicani, citați…

- In condițiile in care masurile restrictive impuse pe fondul Covid-19 au fost sensibil relaxate pe timpul verii, piața rezidențiala autohtona și-a menținut tendința de creștere și in al treilea trimestru din 2021. Astfel, cel mai recent raport de piața publicat de Imobiliare.ro arata ca, in perioada…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a confirmat pentru CNN prezenta unui mic numar de militari americani pe teritoriul taiwanez cu misiunea de a instrui armata locala si a subliniat ca are „incredere” in faptul ca Statele Unite vor apara insula impotriva Chinei, care reprezinta o amenintare tot mai…

- Administratia lui Joe Biden a dezvaluit marti ca Statele Unite detineau 3.750 de focoase nucleare la 30 septembrie 2020, revenind asupra unei decizii a lui Donald Trump care a clasificat "secret de aparare" datele despre arsenalul nuclear american, noteaza AFP preluat de agerpres. "Statele Unite…

- Statele Unite au inregistrat peste 21.500 de omucideri in 2020 - o crestere cu 30% in ecurs de un an -, arata statistici publicate de politia federala americana (FBI), relateaza AFP. Acest varf a fost raportat de mai multe orase mari americane, insa este vorba despre primele date ofciale,…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- SUA vor ridica restricțiile de calatorie cauzate de pandemia de COVID 19 pentru cei care vin din Marea Britanie, Uniunea Europeana, plus alte state, care sunt vaccinați cu ambele doze anti-coronavirus. Masura va intra in vigoare in noiembrie, a anunțat administrația Biden, informeaza The Guardian .…