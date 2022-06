Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite impreuna cu firma americana NuScale Power vor finanța cu 14 milioane de dolari studiile de proiectare pentru instalarea in Romania a unor centrale de tip SMR (reactor modular mic), primele de acest fel in Europa. Anunțul a fost facut de Casa Alba cu ocazia summitului G7 și a…

- Statele Unite urmesaza sa ridice testarea obligatorie covid-19 a calatorilor care intra in tara cu avionul, anunta vineri Casa Alba, relateaza AFP. Autoritatile sanitare americane au inasprit procedurile de testare la intrarea in Statele Unite, din cauza variantei omicron a SARS-CoV-2, in decembrie…

- Președintele SUA Joe Biden a transmis ca multe din atacurile armate petrecute in țara lui ar fi putut fi prevenite, intr-o intalnire cu Jacinda Ardern, premierul din Noua Zeelanda. „ Am fost la mai multe atacuri armate in masa decat orice alt președinte din istoria Americii, din pacate… O mare parte…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca ar fi dispus sa foloseasca forța pentru a apara Taiwanul. Statele Unite ar fi dispuse sa foloseasca forța pentru a apara Taiwanul, a declarat președintele Joe Biden, intr-un comentariu care a parut a fi o abatere de la politica americana existenta privind…

- In perioada 12-13 mai va avea loc la Washington un summit cu participarea liderilor Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) si ai Statelor Unite, se arata intr-o declaratie publicata sambata de secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki.