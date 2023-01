Rata inflatiei a incetinit in Statele Unite, fiind in decembrie 2022 la nivelul de 6,5% si marcand a sasea scadere consecutiva, potrivit datelor oficiale anuntate joi, informeaza publicatia The Wall Street Journal. Datele Departamentului Muncii au indicat o inflatie anuala de 6,5% in decembrie 2022, in scadere de la 7,1% in noiembrie. Este a sasea scadere consecutiva a ratei inflatiei in Statele Unite dupa varful de 9,1% atins in iunie 2022.

