- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John…

- Armata americana a anuntat vineri ca a efectuat un atac cu drona impotriva unui "organizator" al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K), gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza sambata AFP si Reuters. "Atacul aerian fara pilot a avut loc…

- Forțele americane care ajuta evacuarea afganilor disperați sa fuga de regimul talibani se pregatesc vineri de noi atacuri dupa ce un atacator sinucigaș al Statului Islamic a ucis 85 de oameni, printre care 13 soldați din armata SUA, în fața porților aeroportului din Kabul, transmite Reuters. Un…

- Oficiali americani cred ca gruparea ISIS-Khorasan se afla in spate unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale citate de agentia EFE.Unele posturi TV afgane au aratat de asemenea…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Presedintele SUA a cerut, de asemenea, Pentagonului sa aiba pregatite planuri de rezerva pentru a prelungi retragerea daca se va dovedi necesar, a adaugat purtatoarea sa de cuvant, Jen Psaki, intr-un comunicat.Conform comunicatului, Joe Biden "a confirmat ca suntem pe cale sa finalizam (operatiunile)…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…