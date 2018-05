Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decis, marți, expulzarea insarcinatului cu Afaceri al SUA din Caracas, ca reacție la decizia Washingtonului de a impune noi sancțiuni economice impotriva regimului condus de Maduro, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…

- Statele Unite au impus sanctiuni vineri impotriva numarului doi al puterii venezuelene, Diosdado Cabello, cu 48 de ore inaintea alegerilor prezidentiale in aceasta tara in criza unde presedintele in exercitiu Nicolas Maduro cauta sa fie reales, relateaza France Presse. Citește și: SURSE -…

- Wuilly Arteaga, un violonist, simbol al protestelor stradale din Venezuela, a ajuns in Statele Unite și canta la metroul din Manhattan. Deși imaginile cu el cantand in strada in timp ce protestatarii se bateau cu forțele de ordine au facut inconjorul lumii, in metropola americana el este doar inca un…