Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in UE, Gordon Sondland, a declarat public miercuri, in Congres, ca a exercitat presiune asupra Ucrainei pentru anchetarea lui Joe Biden și a democraților deoarece președintele Donald Trump i-a cerut acest lucru, noteaza New York Times. Este marturia care l-ar putea ingropa pe liderul…

- Ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, si-a revizuit declaratia initiala data in cadrul investigatiei din Camera Reprezentantilor pentru demiterea presedintelui Donald Trump, precizand ca i-a spus omologului sau ucrainean ca Trump nu va debloca ajutorul militar de aproape…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca are multa încredere în șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a SUA, Mick Mulvaney, dupa ce acesta a declarat ca liderul de la Casa Alba a încercat sa puna presiune pe Kiev în privința anchetarii lui Joe Biden, scrie Mediafax,…

- Donald Trump si-a impus avocatul personal diplomatilor insarcinati cu Ucraina si vroia ca Kievul sa ancheteze cu privire la Burisma, un grup ucrainean in domeniul gazelor naturale cu care avea legaturi fiul rivalului sau Joe Biden, Hunter Biden, a declarat joi ambasadorul american la Uniunea Europeana…

- Presedintele american Donald Trump l-a impus pe avocatul sau personal Rudy Giuliani diplomatilor insarcinati cu Ucraina si voia ca Kievul sa ancheteze compania de gaze ucraineana care il avea ca angajat pe fiul rivalului sau democrat Joe Biden, afirma ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon…

- Donald Trump a vrut ca Ucraina sa ancheteze compania de energie Burisma care l-a angajat pe fiul rivalului sau Joe Biden, a declarat joi ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, în cadrul unei audieri din Congres, relateaza AFP. Președintele american a ”comandat”…

- Acest mesaj a fost livrat sambata prin video, pe Twitter, intr-unul dintre atacurile aproape zilnice ale sefului statului impotriva adversarilor sai democrati. Acestia au lansat marti o procedura de ”impeachment”, din cauza cererilor sale insistente pe langa presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…